Футболісти Вісли двічі протестували через закритий сектор Легії — Interia Sport

У Варшаві, Польща, футболісти «Вісли» Краків двічі висловили протест перед матчем Екстракляси проти «Легії» через закриття гостьового сектору на стадіоні столичного клубу. «Легія» оголосила, що сектор для вболівальників гостей не працюватиме до кінця року, тому прихильники краківської команди не змогли потрапити на арену на вулиці Лазєнковській.

Жест перед розминкою

Як повідомляє Interia Sport, команда Маріуша Йопа вперше продемонструвала солідарність зі своїми фанатами під час передматчевої розминки. Гравці «Вісли» стали в коло в центрі поля, а згодом попрямували в бік порожнього гостьового сектору.

Ще один жест відбувся перед виходом команд на поле. Футболісти краківського клубу дещо затримали свою появу на газоні, тож певний час у центрі поля перебували лише гравці «Легії» та суддівська бригада на чолі з Даміаном Сильвестшаком.

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Вболівальники приїхали до столиці

Попри заборону на вхід до гостьового сектору, прихильники «Вісли» прибули до Варшави. За інформацією Kanał Sportowy, до польської столиці приїхали близько 1500 фанатів краківського клубу. Вони вирушили до стадіону «Полонії» на вулиці Конвікторській, де дивилися матч на великому екрані разом із вболівальниками обох команд.

Рішення «Легії» закрити гостьовий сектор викликало заперечення з боку керівництва «Вісли», однак перед грою його не змінили.

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