Футболістка Ева Пайор стала третьою в рейтингу Marca — Interia Sport

В Іспанії польська футболістка «Барселони» Ева Пайор посіла третє місце в рейтингу найкращих гравчинь світу Los 100 de Marca за підсумками сезону 2025/26. Вище за неї в голосуванні іспанського спортивного видання Marca опинилися лише її одноклубниці Алексія Путельяс та Патрі Гіхарро.

Оцінка гри Пайор

Як повідомляє Interia Sport, у Marca відзначили не лише результативність Пайор, а й її гру без м’яча, вміння знаходити вільний простір, реалізацію моментів у штрафному майданчику та стабільність у матчах різного рівня. Видання також назвало польку першою футболісткою, яка ставала найкращою бомбардиркою Ліги чемпіонок у складах двох різних клубів.

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Результати сезону

У попередньому сезоні Пайор разом із «Барселоною» виграла Лігу чемпіонок, чемпіонат Іспанії, Кубок королеви та Суперкубок Іспанії. У поточному розіграші Ліги чемпіонок нападниця забила три м’ячі, а в Лізі F має два голи та сім асистів.

У рейтингу Пайор випередила, зокрема, Мельші Дюмоней з «Олімпіка» Ліон та Хадіджу Шоу з «Манчестер Сіті». У голосуванні Los 100 de Marca беруть участь колишні футболісти, журналісти й аналітики з різних країн.

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