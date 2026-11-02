Футболістка Ева Пайор уперше номінована до збірної року FIFPro — Interia Sport

Польська футболістка Ева Пайор уперше отримала номінацію до жіночої символічної збірної року FIFPro World 11. До престижної одинадцятки можуть увійти гравчині, яких оберуть за підсумками голосування професійних футболісток.

Голосування за символічну збірну

За даними Interia Sport, жіночі збірні року FIFPro обирають із 2015 року. У нинішньому голосуванні беруть участь 6,5 тисячі футболісток, а результати мають оголосити 9 листопада.

Для 29-річної Пайор це перша номінація до FIFPro World 11. Нападниця проводить успішний рік у складі «Барселони»: вона здобула з командою національний требл і вперше у кар’єрі виграла Лігу чемпіонок.

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Виступ у Лізі чемпіонок

Капітанку збірної Польщі визнали найкращою гравчинею фіналу Ліги чемпіонок, у якому «Барселона» перемогла «Олімпік Ліон» з рахунком 4:0. Пайор забила два м’ячі та віддала результативну передачу.

У всьому турнірі футболістка відзначилася 11 голами й стала найкращою бомбардиркою змагання. Раніше до символічної збірної року FIFPro потрапляв лише Роберт Левандовський — у 2020 та 2021 роках. У поточному циклі він номінації не отримав.

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