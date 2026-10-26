Футболістка Керолайн Вір посіла 25-те місце в рейтингу Ballon d’Or — BBC Sport

У Шотландії футболістка Керолайн Вір посіла 25-те місце в рейтингу найкращих гравчинь світу Ballon d'Or. Того ж дня 31-річна півзахисниця увійшла до шортлиста Scottish Women's Football Awards 2026, повідомляє BBC Sport.

Друге висунення поспіль

Для Вір це другий поспіль рік серед номінанток Ballon d'Or. Торік вона посіла 30-ту позицію. Влітку футболістка перейшла з мадридського «Реала» до «Ліона».

На Scottish Women's Football Awards Вір номінована на звання найкращої гравчині року у складі збірної Шотландії. До короткого списку також увійшли півзахисниця «Челсі» Ерін Катберт, вінгерка «Бранна» Лорен Девідсон і нападниця Кетлін Макговерн, яка влітку змінила «Гіберніан» на «Ньюкасл Юнайтед».

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Інші номінації

Українська футболістка «Глазго Сіті» Ніколь Козлова претендує на нагороду найкращій гравчині SWPL 1. У травні її визнали гравчинею сезону за версією PFA Scotland. Суперницями Козлової будуть Саорс Нунан із «Селтіка», Кеті Вілкінсон із «Рейнджерс» і Джорджія Тіммс, яка влітку перейшла з «Гартс» до «Іпсвіч Таун».

Головна тренерка «Манчестер Юнайтед» Ева Олід номінована на звання тренерки року SWPL. Минулого сезону іспанка привела «Гартс» до першого титулу Шотландської жіночої прем'єр-ліги, а також здобула відзнаку тренерки сезону від PFA Scotland.

Серед інших претендентів на тренерську нагороду — Лінн Кріхтон із «Рейнджерс», Жоель Мюррей із «Гіберніана» та Джек Бізлі, який повернув «Спартанс» до найвищого дивізіону. Переможців Scottish Women's Football Awards оголосять 28 листопада у Гемпден-Парку.

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