Футболістка Пайор назвала минулий сезон своїм Золотим м’ячем — Interia Sport

Футболістка Ева Пайор, яка посіла друге місце в голосуванні за Золотий м’яч, заявила, що вважає попередній сезон у складі «Барселони» власним Золотим м’ячем. Нагороду, за даними Interia Sport, здобула Алексія Путельяс.

Оцінка сезону з Барселоною

Пайор розповіла, що відчуває велику радість і гордість через участь у голосуванні та результати минулого сезону. За її словами, «Барселона» виграла всі можливі трофеї, а сам сезон став для неї рівноцінним Золотому м’ячу.

Польська футболістка також стала найкращою бомбардиркою жіночої Ліги чемпіонів. Як пише видання, команда з Каталонії в попередньому сезоні оформила квадрупл.

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Слова про Алексію Путельяс

Пайор із повагою відгукнулася про переможницю нагороди. Вона зазначила, що протягом двох років ділила роздягальню з Алексією Путельяс у «Барселоні», та назвала цей досвід важливим для себе. Пайор також сказала, що Путельяс змінює цей вид спорту.

Крім того, футболістка згадала про збірну Польщі. На початку грудня команда зіграє двоматчеве протистояння з Ірландією у плей-оф за вихід на чемпіонат світу. Пайор висловила сподівання, що ці матчі стануть наступним кроком для розвитку жіночого футболу в Польщі, як раніше на його сприйняття вплинув вихід збірної на чемпіонат Європи.

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