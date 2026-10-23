Футболістка Пайор п’ята в опитуванні The Athletic про Золотий м’яч — Interia Sport

У Лондоні, Велика Британія, 26 жовтня має відбутися церемонія вручення жіночого Золотого м’яча. Напередодні Interia Sport повідомила, що польська футболістка «Барселони» Ева Пайор посіла п’яте місце в опитуванні The Athletic серед 30 номінанток на Ballon d’Or Féminin.

Результати опитування

Пайор набрала 241 бал. Перемогла її партнерка по «Барселоні» Патрисія Гіхарро, яка отримала 298 балів. Вище за польську нападницю також розташувалися Хадіджа Шоу, Алексія Путельяс і Мельші Дюмоней.

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Як зазначає видання, журналісти The Athletic попросили футболісток, менеджерок, тренерів, спортивних директорів, скаутів і футбольних функціонерів із різних країн назвати десять найкращих гравчинь із переліку номінанток. Це опитування не є офіційним голосуванням за нагороду.

Статистика сезону

За даними Ballondor.com, у минулому сезоні Пайор провела 46 матчів, забила 34 голи та віддала вісім результативних передач. У фіналі Ліги чемпіонів, де «Барселона» перемогла французький «Олімпік Ліон», вона оформила два голи й асист, отримавши відзнаку найкращої гравчині матчу. Також Пайор стала найкращою бомбардиркою турніру з 11 забитими м’ячами.

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