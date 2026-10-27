Футболістка Путельяс утретє виграла Золотий м’яч — Sky Sports News

Іспанська футболістка Алексія Путельяс, яка виступає за «Лондон Сіті Лайонессес», утретє здобула жіночий «Золотий м’яч». Нагороду 32-річній півзахисниці вручили на церемонії в Лондоні, Велика Британія. Ця перемога дозволила їй повторити рекорд за кількістю таких відзнак, повідомляє Sky Sports.

Успіхи з Барселоною

Минулого сезону Путельяс була капітанкою «Барселони», яка оформила квадрупл, зокрема виграла Лігу чемпіонів.

За клуб і збірну Іспанії вона забила 26 м’ячів та віддала 15 результативних передач.

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У травні футболістка завершила 14-річний період кар’єри у «Барселоні». У квітні вона провела свій 500-й матч за каталонський клуб у грі проти мадридського «Реала».

Перехід до Англії

У липні Путельяс перейшла до «Лондон Сіті Лайонессес» — цей трансфер Sky Sports називає одним із найбільших в історії жіночої Суперліги Англії. У семи матчах WSL за нову команду вона забила три голи та зробила одну результативну передачу.

«Лондон Сіті» посідає третє місце в таблиці чемпіонату та має серію з п’яти перемог. Від початку квітня більше голів у лізі забили лише «Манчестер Сіті» та «Челсі».

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