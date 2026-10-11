Футболістку Алессію Руссо назвали гравчинею року збірної Англії — BBC Sport

Нападницю «Арсеналу» Алессію Руссо визнали гравчинею року жіночої збірної Англії. Нагороду визначили за підсумками голосування вболівальників, повідомляє BBC Sport.

Друга нагорода Руссо

27-річна футболістка вже здобувала це звання два сезони тому. У сезоні 2025/26 Руссо взяла участь у всіх 10 матчах збірної Англії та забила п’ять голів.

Загалом Руссо забила за збірну Англії 31 м’яч у 68 матчах. У голосуванні вона випередила двох футболісток «Челсі» — Люсі Бронз і Ганну Гемптон.

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Руссо подякувала вболівальникам за підтримку та наголосила, що успіх команди є спільним результатом.

Матч-відповідь із Грецією

Минулого тижня Руссо забила третій м’яч у першому матчі півфіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу 2027 року проти Греції. Зустріч завершилася перемогою Англії з рахунком 3:1.

Матч-відповідь Англія — Греція відбудеться у вівторок на стадіоні King Power у Лестері.

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