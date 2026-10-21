Галатасарай звернувся до УЄФА через заворушення у Франції перед матчем із Ліллем

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Турецький «Галатасарай» попросив УЄФА посилити заходи безпеки для футболістів, тренерського штабу та вболівальників перед матчем проти французького «Лілля» в третьому турі Ліги чемпіонів. Причиною стали масові протести та заворушення у Франції, які викликали занепокоєння щодо безпеки учасників поєдинку.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньє підтвердив, що заплановані на цей тиждень єврокубкові матчі в країні відбудуться за графіком. Таким чином, поєдинок «Лілля» та «Галатасарая» наразі не планують переносити, попри напружену ситуацію. Водночас турецький клуб спочатку прагнув домогтися перенесення зустрічі.

На пресконференції напередодні матчу головний тренер французької команди Давіде Анчелотті також висловився про наслідки заворушень, які відбулися 17 жовтня.

«Це розбиває серце. Я не надто часто буваю на вулиці, оскільки живу у Старому Ліллі. Але я побачив багато магазинів, куди раніше ходив, а тепер від них нічого не залишилося. Це справді дуже сумно», — заявив італійський фахівець.

Матч «Лілль» — «Галатасарай» запланований на 21 жовтня та має відбутися на стадіоні «П’єр Моруа». Очікується прибуття значної кількості турецьких уболівальників, тому керівництво гостей хоче отримати гарантії безпеки для команди, тренерського штабу та фанатів.

Особливе занепокоєння викликали події в Ліллі, де під час заворушень пошкодили та пограбували низку магазинів.

За інформацією португальських ЗМІ, турецька сторона звернулася до УЄФА з проханням забезпечити додаткові заходи безпеки, зокрема під час пересування вболівальників містом.

Ще 13 жовтня префектура департаменту Нор запровадила превентивні обмеження. Зокрема, людям, які демонструють підтримку «Галатасараю», заборонено перебувати на стадіоні та прилеглій території поза спеціально відведеною гостьовою зоною.

Попри вжиті заходи, матч «Лілля» проти «Галатасарая» й надалі вважають поєдинком із високим рівнем ризику з погляду безпеки. Тому організатори та правоохоронці мають приділити особливу увагу охороні стадіону, громадського порядку та безпеці вболівальників під час матчу.

Про це повідомляє Foot Mercato.

У Франції військових залучать до охорони громадського порядку разом із поліцією під час протестів, запланованих на суботу. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що розгортання сил буде масштабним після заворушень і мародерства, які 17 жовтня охопили Париж, Марсель, Ліон та інші міста.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню вранці 21 жовтня проведе зустріч із представниками п’яти профспілок. Зустріч призначено на середу, а її темою стануть безпека під час протестів і гарантування свободи демонстрацій.

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