Пілот Ferrari Льюїс Гамільтон заявив, що команда провела велике обговорення після невдалого стратегічного рішення на Гран-прі Бахрейну, який проходив на трасі Сепанг у Малайзії. Як повідомляє Sky Sports, Ferrari поставила Гамільтону та його напарнику Шарлю Леклеру сліки для сухої траси, хоча старт гонки відбувався на мокрому покритті.

Команда розраховувала, що траса швидко висохне, однак цей розрахунок не виправдався. Чотирнадцять із 22 пілотів, які стартували на проміжних шинах, отримали значну перевагу. Гамільтон стартував другим, на початкових етапах опустився майже в кінець пелотону, але згодом відігрався та фінішував третім.

Колективне рішення

Гамільтон визнав, що вибір шин був недостатньо вдалим, і сказав, що Ferrari працюватиме над послідовнішим ухваленням таких рішень у майбутньому. Водночас він наголосив, що відповідальність за помилку не лежить лише на стратегах команди.

За словами британця, рішення ухвалювали спільно за участі керівника Ferrari Фреда Вассера, керівника гоночної інженерії Маттео Тоньїнеллі, самого Гамільтона та його інженера. Пілот зазначив, що перед стартом вважав правильним обрати проміжні шини через мокру трасу, однак після командного обговорення погодився з іншою оцінкою ситуації.

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Гамільтон також звернув увагу, що McLaren зробила такий самий вибір шин на старті. Ландо Норріс і Оскар Піастрі також втратили позиції, а сам Гамільтон вважає, що Ferrari зазнає більшої критики за подібні рішення, ніж інші команди.

Очікування від Сінгапуру

Перед Гран-прі Сінгапуру Гамільтон висловив сподівання, що конфігурація міської траси «Марина-Бей» краще відповідатиме болиду Ferrari. За його словами, машина команди зазвичай сильніша на міських трасах без особливо довгих прямих, але для успіху важливо швидко знайти стабільні налаштування, зокрема через нерівності покриття.

Шарль Леклер також назвав Сінгапур однією з трас, конфігурація яких може підійти Ferrari. Водночас він застеріг, що сприятлива на папері траса не гарантує результату, згадавши попередні етапи в Монако, Будапешті та Сільверстоуні.

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