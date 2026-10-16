Гардіанс обіграли Рейс 3:2 і вийшли вперед у фіналі Американської ліги — The Guardian

«Клівленд Гардіанс» перемогли «Тампа-Бей Рейс» з рахунком 3:2 у третьому матчі фіналу Американської ліги та повели 2:1 у серії до чотирьох перемог. Вирішальний двоочковий хоумран у п’ятому інінгу вибив Піті Гелпін, повідомляє The Guardian.

Двоочковий хоумран Гелпіна

«Гардіанс» відкрили рахунок у другому інінгу після дабла Натаніела Лоу, який приніс команді очко. У четвертому інінгу Чендлер Сімпсон вивів «Рейс» уперед завдяки триплу на два очки.

У п’ятому інінгу Патрік Бейлі дістався бази після удару в бік пітчера Гріффіна Джекса, який не зміг чисто зіграти м’яч. Після цього Гелпін за рахунку 2-2 відбив синкер зі швидкістю 95,9 милі на годину та відправив м’яч на 385 футів у праву центральну частину трибун. Цей удар встановив остаточний рахунок — 3:2.

Для Гелпіна це був перший хоумран у плей-оф і п’ятий за два сезони кар’єри в МЛБ. Джекс до цього не пропускав хоумранів із 9 вересня — протягом п’яти матчів.

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Вільямс вибив дев’ятьох суперників

Стартовий пітчер «Клівленда» Гевін Вільямс провів на полі п’ять інінгів, пропустив два очки, дозволив один вільний прохід на базу та вибив дев’ятьох суперників. У нинішньому плей-оф він має дві перемоги, ERA 2,16 і 33 страйкаути за 16 і дві третини інінгу в чотирьох матчах, зокрема трьох як стартовий пітчер.

Булпен «Гардіанс» — Деніел Еспіно, Ерік Сабровскі, Гантер Геддіс і Кейд Сміт — у чотирьох останніх інінгах дозволив лише одному гравцеві «Рейс» дістатися бази. Загалом «Клівленд» оформив аут проти 16 із 17 останніх бетерів «Рейс». У восьмому інінгу Сміт залишив бігуна на третій базі, вибивши Янді Діаса після десяти подач, а в дев’ятому інінгу не дозволив суперникам дістатися бази.

Четвертий матч серії запланований на п’ятницю, однак прогнозується дощ.

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