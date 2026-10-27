Гаррі Кейн став першим англійцем із Золотим м’ячем з 2001 року — BBC Sport

У Лондоні, Велика Британія, нападник мюнхенської «Баварії» та капітан збірної Англії Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» — нагороду найкращому футболістові світу. 33-річний форвард став першим англійським гравцем, який здобув Ballon d’Or після Майкла Оуена у 2001 році, повідомляє BBC Sport.

Кейн став п’ятим представником Англії, який виграв цю нагороду. Раніше її отримували Стенлі Метьюз у 1956 році, Боббі Чарльтон у 1966-му та Кевін Кіган — у 1978 і 1979 роках. Також серед лауреатів із Великої Британії є шотландець Деніс Лоу та представник Північної Ірландії Джордж Бест.

Рекордний сезон у Баварії

Минулого сезону Кейн забив 61 м’яч у 51 матчі за «Баварію» в усіх клубних турнірах — це рекордний показник для футболіста мюнхенського клубу за один сезон. З урахуванням поєдинків за Англію він відзначився 73 голами й вісьмома асистами у 65 матчах.

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У Бундеслізі нападник забив 36 голів, випередивши найближчого переслідувача на 17 м’ячів. У Лізі чемпіонів він записав до активу 14 голів, хоча «Баварія» завершила виступи на стадії півфіналу. У Кубку Німеччини Кейн забив 10 разів, зокрема оформив хет-трик у фіналі проти «Штутгарта», а також відзначився голом у Суперкубку Німеччини.

Нагорода без перемоги в Лізі чемпіонів чи на чемпіонаті світу

За сезон «Баварія» з Кейном виграла німецький дубль, однак команда не здобула Лігу чемпіонів, а збірна Англії програла у півфіналі чемпіонату світу. За даними BBC Sport, це лише п’ятий випадок за останні 20 років, коли «Золотий м’яч» отримав футболіст, який у відповідний період не виграв ані чемпіонат світу, ані Лігу чемпіонів, ані чемпіонат Європи чи Кубок Америки.

Кейн також став першим гравцем «Баварії», який отримав Ballon d’Or після Карл-Гайнца Румменігге у 1981 році. Його попереднім найкращим результатом у голосуванні за нагороду було 10-те місце.

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