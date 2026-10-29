Гарсія залишає LIV Golf та повернеться до DP World Tour — Channel NewsAsia

Іспанський гольфіст Серхіо Гарсія оголосив, що залишає LIV Golf і повернеться до DP World Tour у 2027 році. 46-річний спортсмен також не відкинув можливого повернення до PGA Tour та прагне знову потрапити до збірної Європи на Кубок Райдера.

Повернення до DP World Tour

Як повідомляє Channel NewsAsia, Гарсія приєднався до LIV Golf у червні 2022 року, невдовзі після запуску серії. Тепер гольфіст заявив, що не братиме участі в її наступній фазі.

Повідомляючи про повернення до DP World Tour у соцмережі X, Гарсія зазначив, що цей тур був важливою частиною його кар’єри від самого початку й він пишається тим, що знову називає його своїм домом.

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Ситуація навколо LIV Golf

Гарсія став черговим відомим гравцем, який оголосив про відхід із LIV Golf, після Джона Рама, Іана Поултера, Тіррелла Гаттона та Грема Макдавелла. За даними видання, серія намагається вийти з процедури банкрутства за Главою 11 у межах реструктуризації моделі власності після того, як Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії у квітні заявив про скорочення фінансування.

У 1999–2020 роках Гарсія здобув 27 титулів на European Tour і PGA Tour, зокрема виграв Masters у 2017 році.

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