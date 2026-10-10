Гартс переміг Сент-Міррен 5:0, найбільша домашня перемога з 2023 року — Sky Sports News

«Гартс» розгромив «Сент-Міррен» з рахунком 5:0 у матчі шотландського Прем’єршипу в Единбурзі, Шотландія. Команда Ваутера Вранкена здобула найбільшу домашню перемогу в лізі за три з половиною роки, повідомляє Sky Sports.

Голи на Тайнкасл

Рахунок на 20-й хвилині відкрив Лоран Менді. Калвін Міллер реалізував два пенальті — на 32-й та 50-й хвилинах. Клаудіо Брага забив на 54-й хвилині, а Джош Макпейк встановив остаточний рахунок на 80-й.

Господарі домінували від початку матчу. У першому таймі Макпейк заробив пенальті після фолу Алекса Гогіча. На початку другої половини Ліам Доннеллі порушив правила проти Джеймса Вілсона у штрафному майданчику гостей, після чого Міллер вдруге реалізував одинадцятиметровий.

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На 54-й хвилині Міллер віддав передачу на Брагу, який обіграв воротаря Джейкоба Чепмена й забив четвертий м’яч. Наприкінці гри Макпейк відзначився п’ятим голом «Гартса».

Турнірна ситуація

Перемога 5:0 стала для «Гартса» найбільшою в матчах чемпіонату на стадіоні «Тайнкасл» від квітня 2023 року, коли команда перемогла «Росс Каунті» з рахунком 6:1. «Гартс» посідає третє місце, переслідуючи «Рейнджерс» і «Селтік», та залишається найрезультативнішою командою ліги.

Для «Сент-Міррена» поразка стала четвертою поспіль. Головний тренер Крейг Макліш заявив, що двох пенальті можна було уникнути, а три інші голи стали наслідком індивідуальних помилок його команди.

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