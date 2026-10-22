Гельсінкі прийме чемпіонат Європи з легкої атлетики 2030 року — YLE News

Гельсінкі у Фінляндії прийме чемпіонат Європи з легкої атлетики 2030 року. Право на проведення турніру фінська столиця отримала за рішенням ради Європейської легкоатлетичної асоціації, ухваленим у швейцарській Лозанні, повідомляє YLE News.

Турнір у серпні

Змагання триватимуть тиждень і відбудуться у серпні 2030 року. Програма передбачає сім вечірніх та п’ять ранкових сесій. Чемпіонат проведуть на Олімпійському стадіоні Гельсінкі, масштабну реконструкцію якого завершили у 2020 році.

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Рекордне четверте проведення

Гельсінкі рекордно вчетверте прийматиме чемпіонат Європи з легкої атлетики. Раніше турнір проходив тут у 1971, 1994 та 2012 роках. Суперником фінської столиці в боротьбі за право проведення чемпіонату був Брюссель, а Цюрих, який також мав намір брати участь у відборі, згодом вийшов із процесу подання заявок.

Голова Федерації легкої атлетики Фінляндії Ріікка Пакарінен назвала рішення результатом трьох років роботи та тісної співпраці з містом Гельсінкі, урядом Фінляндії й іншими партнерами. Президент Європейської легкоатлетичної асоціації Добромир Карамарінов висловив упевненість, що оновлений Олімпійський стадіон Гельсінкі запропонує належні умови для найкращих легкоатлетів Європи. Чемпіонати світу з легкої атлетики Гельсінкі приймав двічі — у 1983 і 2005 роках.

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