Giant Sequoia виграв Futurity Trophy у Донкастері — Sky Sports News

Кінь Giant Sequoia переміг у скачках першої групи William Hill Futurity Trophy у Донкастері. Під керуванням жокея Ділана Брауна Макмонегла він випередив Gran Dia на три корпуси, а фаворит Noble Exhibit фінішував третім. Як повідомляє Sky Sports News, цей результат практично гарантував тренеру Ейдану О'Браєну перемогу в чемпіонаті тренерів.

13-та перемога О'Браєна

На стартовій частині дистанції високий темп задавав Sergei Diaghilev, який також представляє стайню О'Браєна. Приблизно за два фарлонги до фінішу всі учасники трималися біля боку трибун. Райан Мур на Noble Exhibit почав атаку за півтора фарлонга до фінішу, проте Giant Sequoia йшов поруч і після команди Макмонегла різко прискорився.

Для О'Браєна це стала рекордна 13-та перемога у Futurity Trophy. Тренер пояснив попередній невдалий виступ Giant Sequoia в National Stakes тим, що коні його стайні тоді були не в найкращій формі. За словами О'Браєна, після паузи кінь добре працював і продемонстрував клас у Донкастері.

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О'Браєн вважає, що син Frankel може успішно виступати на дистанціях від милі до півтори милі. Він назвав Giant Sequoia потенційним учасником класичних перегонів, зокрема Guineas, Derby та French Derby. Для Брауна Макмонегла ця перемога стала першою в перегонах першої групи для тренера зі стайні Ballydoyle.

Bengal Tiger виграв Prospect Stakes

Того ж дня Bengal Tiger, ще один кінь О'Браєна, виграв Listed-перегони William Hill Remembering Sue Wright Prospect Stakes у Донкастері. Райан Мур на фавориті з коефіцієнтом 10-11 тримався зовні, тоді як Crystal Queen задавала темп у забігу на шість фарлонгів.

За фарлонг до фінішу Bengal Tiger прискорився та фінішував на три з половиною корпуси попереду Hi Corbett Court. О'Браєн заявив, що кінь легко впорається з довшою дистанцією, зокрема із сімома фарлонгами, і також може бути претендентом на класичні перегони. За оцінкою тренера, вирішальним чинником стала витривалість Bengal Tiger на заключному відрізку дистанції.

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