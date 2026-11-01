Гіберніан уперше здолав Гартс на Хемпдені й вийшов у фінал — Sky Sports News

У Шотландії «Гіберніан» обіграв «Гартс» з рахунком 2:1 у півфіналі Кубка шотландської ліги на «Хемпден-Парку» та вийшов до фіналу турніру. Суперником команди у вирішальному матчі стане «Рейнджерс», фінал запланований на 13 грудня.

Камбек у першому таймі

«Гартс» відкрив рахунок уже на четвертій хвилині: Клаудіу Брага забив головою після подачі з кутового. «Гіберніан» відігрався на 19-й хвилині завдяки Мартіну Бойлу, а на 42-й хвилині Джеймі Макґрат вивів свою команду вперед.

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Як повідомляє Sky Sports, після перерви «Гартс» зберігав небезпеку в атаці, однак «Гіберніан» втримав перевагу завдяки надійній грі в обороні.

Перша перемога на арені

Для тренера «Гіберніана» Маринка Редейка цей матч став першою перемогою на посаді. Також команда вперше в історії здолала свого единбурзького суперника на «Хемпден-Парку». До цього «Гартс» виграв усі чотири очні зустрічі клубів на цьому стадіоні — у 2006, 2012, 2020 та 2022 роках.

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