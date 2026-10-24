Гімнаст Фредерік Річард здобув перше золото ЧС у вільних вправах — The Guardian

Американець Фредерік Річард переміг у вільних вправах на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі, Нідерланди. У фіналі 22-річний спортсмен набрав 14,633 бала та випередив британця Джейка Джармана на 0,033 бала. Третє місце посів ізраїльтянин Артем Долгопят.

Перше золото на чемпіонаті світу

Як повідомляє The Guardian, це перший титул чемпіона світу в кар’єрі Річарда. Джарман підходив до змагань у статусі чинного чемпіона світу у вільних вправах, а серед учасників фіналу були два останні олімпійські чемпіони у цій дисципліні.

Річард став першим американським гімнастом, який виграв золото чемпіонату світу у вільних вправах після Пола Хемма — той розділив перше місце у 2003 році. Раніше Річард здобув бронзу в багатоборстві на чемпіонаті світу 2023 року в Антверпені та допоміг збірній США вибороти командну бронзу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

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Медалі у стрибку

У жіночому опорному стрибку бразилійка Ребека Андраде здобула свій третій титул чемпіонки світу. Американки Клер Піз і Скай Блейклі вибороли відповідно срібну та бронзову медалі. Для 17-річної Піз це перша особиста медаль чемпіонату світу, а Блейклі додала бронзу до золота в багатоборстві, яке виграла напередодні.

Чемпіонат завершиться в неділю фіналами на колоді та у вільних вправах серед жінок, а також в опорному стрибку, вправах на паралельних і перекладині серед чоловіків.

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