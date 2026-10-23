Гімнастка Скай Блейклі виграла чемпіонат світу в багатоборстві — The Guardian

Американська гімнастка Скай Блейклі здобула титул чемпіонки світу в жіночому багатоборстві в Роттердамі. 21-річна спортсменка набрала 55,733 бала за підсумками виступів на чотирьох снарядах, повідомляє The Guardian.

Результати багатоборства

Друге місце посіла Людмила Рощина з результатом 55,199 бала. Бронзову медаль виборола Ке Ціньцін, яка набрала 55,032 бала.

До фіналу Блейклі вийшла з другим результатом кваліфікації. У вирішальному виступі вона впевнено виконала вправи на різновисоких брусах і колоді, а у вільних вправах зберегла перевагу понад один бал.

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Повернення після травм

Перемога сталася трохи більш як через два роки після того, як Блейклі розірвала праве ахіллове сухожилля під час тренування вільних вправ — за два дні до відбіркових змагань США на Олімпіаду 2024 року в Парижі. Травма потребувала операції та завершила її сезон, у якому вона посіла друге місце після Сімони Байлз на національному чемпіонаті.

Це була друга серйозна травма в кар’єрі спортсменки: раніше вона розірвала зв’язку ліктя під час розминки перед відбірковими змаганнями до Олімпіади в Токіо. Блейклі стала першою представницею США, яка виграла світове багатоборство після Байлз у 2023 році.

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