Гімнастку Барбосу відсторонили на два роки — BBC Sport

Румунську гімнастку Ану Барбосу, бронзову призерку Олімпіади-2024 у вільних вправах, відсторонили від змагань на два роки через три порушення вимог щодо доступності для антидопінгового тестування. Як повідомляє BBC Sport, Спортивний арбітражний суд залишив це рішення чинним після апеляції спортсменки.

Три пропущені тести

20-річна Барбосу пропустила три антидопінгові перевірки в період із вересня до грудня 2025 року. У травні Міжнародне агентство тестування, яке адмініструє антидопінгову програму World Gymnastics, тимчасово відсторонило гімнастку.

Спортсменка оскаржила рішення у Спортивному арбітражному суді. Після слухання в серпні суд підтвердив санкцію. Строк дворічного відсторонення відлічуватимуть від 5 травня 2026 року — дати її тимчасового відсторонення.

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Окремий спір щодо олімпійської медалі

Барбосу та World Gymnastics також беруть участь в іншій справі у Спортивному арбітражному суді, що стосується бронзової медалі Олімпіади в Парижі. Після запиту американської команди щодо оцінки Джордан Чайлз у фіналі бронзову нагороду спершу присудили спортсменці зі США замість Барбосу.

Згодом суд задовольнив скаргу Олімпійського комітету Румунії, визнавши, що запит було подано із запізненням. Унаслідок цього бронзовий результат Барбосу поновили. Справа триває, а наступне слухання відбудеться не раніше травня 2027 року.

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