Гірськолижник Лукас Піньєйру Бротен, який виступає за Бразилію, заявив, що створення незалежної команди дало йому більше контролю над спортивними та комерційними рішеннями й допомогло знову усвідомити, чому він обрав цей вид спорту. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на інтерв’ю Reuters.

Повернення до змагань

Бротен залишив спорт у 2023 році у віці 23 років після суперечки з Норвезькою лижною федерацією. Того ж року він виграв Кубок світу в слаломі, але згодом оголосив про завершення кар’єри.

За словами спортсмена, він мав вибір: продовжити виступати в системі, яка більше не відповідала його амбіціям, або відмовитися від змагань і жити на власних умовах. Бротен сказав Reuters, що зосередив усі сили на прагненні стати найкращим гірськолижником світу, однак у цій гонитві втратив відповідь на питання, навіщо займається лижним спортом.

У березні 2024 року він оголосив про повернення, а наступного сезону почав представляти Бразилію. Мати Бротена — бразилійка, а батько — норвежець.

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Олімпійський успіх і партнерства

У лютому Бротен здобув золоту медаль у гігантському слаломі на Іграх Мілан—Кортіна. Він став першим зимовим олімпійським чемпіоном Бразилії, а ця нагорода була першою медаллю зимових Олімпійських ігор для Бразилії та будь-якої країни Південної Америки.

Пізніше спортсмен виграв минулий сезон Кубка світу в гігантському слаломі та посів друге місце в загальному заліку. Він також зазначив, що незалежна команда дає йому змогу розглядати комерційні угоди як творчі партнерства, а не звичайне спонсорство.

Компанія Atomic цього тижня продовжила угоду з Бротеном до 2030 року. Гірськолижник повідомив, що його роль передбачає допомогу в розробленні спорядження. Він також працює над спортивними ініціативами для молоді в Бразилії, водночас визнаючи, що лижний спорт залишається недоступним для багатьох жителів країни.

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