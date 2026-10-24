Гірськолижниця Паула Мольцан уперше виграла етап Кубка світу — The Guardian

Американська гірськолижниця Паула Мольцан перемогла на стартовому етапі сезону Кубка світу з гігантського слалому в Зельдені, Австрія. 32-річна спортсменка здобула першу перемогу на етапах Кубка світу, випередивши представницю Албанії Лару Колтурі на 0,01 секунди, повідомляє The Guardian.

Вирішальний другий заїзд

Після першої спроби Мольцан посідала п’яте місце, але в другому заїзді показала час 1 хвилина 7,86 секунди та вийшла в лідери. Її сумарний результат становив 2 хвилини 14,82 секунди. Колтурі, яка після першого заїзду була шостою, фінішувала з часом 2 хвилини 14,83 секунди.

Третьою стала німкеня Емма Айхер, яка поступилася переможниці 0,52 секунди. Шведка Сара Гектор опустилася з другого місця після першого заїзду на четверте. Американка Мікаела Шиффрін, яка лідирувала після першої спроби, завершила змагання сьомою, програвши Мольцан 0,83 секунди.

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Перша перемога після десяти подіумів

Мольцан дебютувала на Кубку світу 2012 року. До старту в Зельдені вона десять разів фінішувала другою або третьою на етапах, але ще не перемагала. За даними видання, вона стала найстаршою жінкою, яка здобула першу перемогу в Кубку світу з гірськолижного спорту.

У травні Мольцан припинила 18-річну співпрацю з французьким виробником Rossignol і перейшла до Van Deer–Red Bull Sports. Вона стала першою жінкою, яка виступила за австрійський бренд, що до того постачав спорядження лише чоловікам.

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