ГКС Катовіце переміг Заверце 3:0 у стартовому матчі ліги — Interia Sport

У Катовіце, Польща, ГКС Катовіце переміг чинного чемпіона країни Алурон CMC Варту Заверце з рахунком 3:0 у стартовому матчі чоловічої TAURON Liga. Господарі виграли партії з рахунком 26:24, 25:23 та 25:22.

Як повідомляє Interia Sport, ГКС є новачком елітного дивізіону, до якого команда повернулася після вильоту 2025 року. Матч відбувся в новій арені на вулиці Буковій у Катовіце, трибуни були заповнені вболівальниками.

Дебют новачків Заверце

У складі команди Міхала Вінярського офіційно дебютували Томаш Форналь і Якуб Кохановський. Форналь, який повернувся до TAURON Liga після року в Туреччині, вийшов у парі догравальників із Бартошем Кволеком. Кохановський розпочав гру в центрі сітки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У першому сеті Заверце відігралося після стартового відставання, а потім повело 12:9. Однак господарі зрівняли рахунок — 18:18 — і в напруженій кінцівці здобули перемогу завдяки атаці Бартоша Круліцького.

ГКС втримав перевагу

У другій партії Варта повела 10:9 після ейсу Матеуша Бенєка, але ГКС перехопив ініціативу. Після блоку Метью Кнігге команда з Катовіце вийшла вперед 15:13, а в кінцівці втримала перевагу, хоча Заверце зрівняло рахунок — 21:21.

Перед третім сетом Вінярський замінив Кволека на Аарона Расселла. Заверце почало партію з переваги 5:3, проте господарі вийшли вперед 17:14 і згодом збільшили відрив до 21:16. Форналь виконав подачу зі швидкістю 114 км/год, але це не змінило перебігу сету. Наступний матч Варта проведе вдома проти ЗАКСА Кендзежин-Козьле.

Читай нас у