ГКС Катовіце здолав Вєчисту та здобув шосту домашню перемогу — Interia Sport

ГКС Катовіце у Польщі переміг Вєчисту Краків із рахунком 2:1 у перенесеному матчі третього туру Екстракляси. Господарі виграли всі шість домашніх матчів цього сезону. За даними Interia Sport, ключову роль у перемозі відіграв Бартош Новак, який віддав результативну передачу в першому таймі, а після перерви забив вирішальний гол.

Гол Шкуріна до перерви

Гості активно почали матч, однак на 15-й хвилині вперед вийшов ГКС. Ілля Шкурін точним ударом завершив атаку господарів після передачі Новака. Вєчиста мала нагоди відігратися ще до перерви: Лукас Піазон пробив повз ворота з близької відстані.

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Вирішальний м’яч Новака

На 62-й хвилині краківська команда зрівняла рахунок. Лісандро Семеду подав із флангу, а Дує Дуймович головою відправив м’яч у ворота ГКС. Втім, на 74-й хвилині Бартош Новак знову вивів катовіцький клуб уперед після передачі Борхи Галана.

Вєчиста володіла м’ячем 59% і завдала 17 ударів проти дев’яти у ГКС, але господарі втримали переможний результат. Команда з Катовіце здобула шість перемог у шести домашніх матчах сезону, а Вєчиста залишилася над зоною вильоту.

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