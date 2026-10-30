У Польщі президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша, за даними Interia Sport з посиланням на портал Weszło, наприкінці наступного тижня має дати свідчення у відділку поліції у справі про можливий мобінг у структурах Колегії арбітрів. Пояснення Кулеші мають бути передані до прокуратури.

Свідчення посадовців Колегії арбітрів

До вихідних свідчення у цій справі також мають надати голова Колегії арбітрів Марцін Шульц і член правління колегії, повідомляє Weszło. За твердженням порталу, останній нібито схиляв футбольного арбітра Аркадіуша Каміля Вуйціка до мовчання.

Як пише Weszło, 9 липня Вуйцік подав до прокуратури заяву про підозру у вчиненні злочину Шульцом та одним із членів правління Колегії арбітрів. У повідомленні не вказано, які процесуальні рішення прокуратура ухвалила за цією заявою.

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Справа про SMS-повідомлення

За версією Weszło, справа розвивається одночасно зі скандалом навколо SMS-повідомлень, після якого Вуйціка дискваліфікували на два роки. Сам арбітр стверджує, що Кулеша спочатку намагався переконати його не подавати заяву до прокуратури.

Weszło також повідомляє, що документи Польського футбольного союзу свідчать про доручення Кулеші Шульцу передати дисциплінарним органам скриншоти листування Вуйціка з Павелом Рачковським. Раніше медіа писали про нібито неналежні рахунки-фактури, пов’язані зі співпрацею союзу з компанією Publicon Sport, на суму понад 40 млн злотих.

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