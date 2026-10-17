Глазго Ворріорз переміг Сейл Шаркс 47:27 у Кубку чемпіонів — BBC Sport

«Глазго Ворріорз» переміг «Сейл Шаркс» із рахунком 47:27 у матчі Кубка чемпіонів Investec на стадіоні CorpAcq Stadium. Шотландська команда здобула бонусне очко, занісши на три спроби більше за суперника, повідомляє BBC Sport.

Хід матчу

«Сейл» розпочав гру активно: Бен Каррі відірвався від молу та заніс першу спробу, а згодом після швидкої комбінації відзначився Аррон Рід. Господарі залишилися в меншості після штрафної спроби «Глазго» за порушення в молі — Ґас Ворр отримав жовту картку. Пізніше до нього в син-біні приєднався Том Роубак, який підніжкою зупинив капітана гостей Кайла Стейна.

Стейн заніс спробу по краю поля, а Джеймі Добі повернув «Глазго» лідерство після того, як штрафний Джорджа Форда вивів «Сейл» уперед. До перерви гості вели 21:15.

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Бонусне очко для Глазго

У другому таймі Алекс Крейг заніс спробу з близької відстані. «Сейл» відповів спробою Рекейті Маасі-Вайта, а Рід оформив дубль після передачі Джо Карпентера однією рукою. Спроби запасного Оллі Сміта й Оттавіо Туіпулоту забезпечили «Глазго» перемогу та додатковий турнірний бал.

Матч розпочався хвилиною мовчання на згадку про колишнього другого рядника «Сейл» Хайрона Ендрюса, який помер у п’ятницю в готелі команди «Йоганнесбург Лайонс» перед поєдинком Кубка чемпіонів проти «Ла-Рошелі». 31-річний Ендрюс провів за «Сейл Шаркс» 45 матчів.

У другому турі Кубка чемпіонів «Глазго» прийматиме «По», а «Сейл» зіграє в Дубліні проти «Ленстера».

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