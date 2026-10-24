Глазго Ворріорз відіграли 17 очок і перемогли Бенеттон у URC — BBC Sport

«Глазго Ворріорз» на полі «Бенеттона» відіграли 17 очок відставання та здобули перемогу 24:20 у матчі United Rugby Championship. Шотландська команда продовжила безпрограшний старт сезону, повідомляє BBC Sport.

Невдалий перший тайм Глазго Ворріорз

Після першого тайму «Глазго Ворріорз» поступалися 0:10. «Бенеттон» відкрив рахунок завдяки спробі центру Федеріко Занандреа, яку організував флай-хав Джейкоб Умага. Умага також забив штрафний до перерви.

На 42-й хвилині Луїс Лінах перехопив пас Меттью Урвіна та заніс спробу під стійками, після чого перевага господарів зросла до 17 очок.

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Чотири спроби у відповідь

«Глазго Ворріорз» відповіли трьома спробами за вісім хвилин і зрівняли рахунок. Юен Феррі заніс м'яч після молу, капітан Кайл Стейн завершив атаку в куті поля, а Рорі Дарґе відзначився після командної комбінації, яку розпочав Стейн.

Умага ще раз вивів «Бенеттон» уперед точним штрафним, однак наприкінці матчу лок Джаре Огунтібеджу заніс четверту спробу «Глазго Ворріорз» з близької відстані. Вона стала вирішальною: команда Франко Сміта втримала перевагу в заключні хвилини.

Позиції в таблиці

Після трьох перемог і однієї нічиєї «Глазго Ворріорз» посідають друге місце в таблиці URC, поступаючись лише «Единбургу». «Бенеттон» перебуває на 15-й позиції.

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