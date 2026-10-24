Глостер обіграв Бат 23:5 і вперше з 2022 року переміг удома — BBC Sport

В Англії «Глостер» переміг «Бат» із рахунком 23:5 у матчі Прем'єршипу на стадіоні «Кінгсгольм». Це перша перемога «Глостера» над принциповим суперником у домашньому матчі ліги від квітня 2022 року, повідомляє BBC Sport.

Оборона господарів у першому таймі

У першому таймі «Глостер» певний час грав у меншості: на полі залишалися 13 його регбістів. Попри це господарі витримали серію атак «Бата» поблизу власної залікової зони та пішли на перерву за переваги 9:5.

Джордж Бартон реалізував три пенальті, завдяки яким «Глостер» повів 9:0. Перед перервою Кепу Туіпулоту скоротив відставання «Бата», занісши спробу після маулу.

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Спроби Томаса та Ллевелліна

У другому таймі Фредді Томас заніс спробу під стійками, а Макс Ллевеллін додав ще одну за дві хвилини до завершення гри. Бартон виконав дві реалізації після цих спроб, і матч завершився перемогою «Глостера» — 23:5.

Команда Джорджа Сківінгтона зберегла лідерство в чемпіонаті на ранньому етапі сезону, хоча через травми не зіграли капітан Деві Лейк і центр Себ Аткінсон. Для «Бата» ця поразка стала третьою поспіль у всіх турнірах; у матчі також травмувалися фулбек Сантьяго Каррерас і фланкер Гай Пеппер.

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