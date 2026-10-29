Gold Coast Suns шукає арену для фіналів AFLW через матч T20 — ABC News Australia

Австралійський клуб Gold Coast Suns, який вийшов до фінальної серії жіночої Австралійської футбольної ліги (AFLW), може провести домашній матч не на Carrara Stadium на Голд-Кості. Арена буде недоступною на другому, третьому та четвертому тижнях фінальної серії через матч збірної Австралії з крикету у форматі T20 проти Англії, повідомляє ABC News Australia.

Альтернативні арени

Клуб і AFL розглядають альтернативні місця проведення матчів. Серед варіантів — Bright Homes Arena у Спрингфілді, домашня арена Brisbane Lions, а також Fankhauser Reserve у Саутпорті.

Водночас матч на Fankhauser Reserve довелося б проводити вдень. У листопаді середня температура становить близько 28 градусів, а вологість може сягати 70%. У клубі заявили, що працюють з усіма зацікавленими сторонами над визначенням домашніх арен на кожному тижні фінальної серії, коли Carrara Stadium недоступний.

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Турнірна ситуація

Після двох сезонів у нижній частині таблиці Suns піднялися на четверте місце, здобувши вісім перемог, і вперше з 2023 року вийшли до фінальної серії. Перемога над GWS у неділю зміцнить позиції команди в боротьбі за топ-4 та гарантуватиме домашній матч у фіналах.

У разі поразки від GWS команда може опуститися до сьомого місця. П'ята або шоста позиція означатиме для Suns домашній матч уже наступного тижня, і Carrara Stadium у такому разі буде доступним. Тренер Райс Шоу сказав, що команда зосереджена на грі з GWS, а питання фіналів розглядатиме після цього матчу.

Подібна проблема виникла і в Geelong Cats: Kardinia Park не буде доступний наступного тижня через чемпіонат AUSX Supercross. Фінал AFLW, якщо його прийматиме Мельбурн, заплановано на 27 листопада на Princes Park місткістю 13 тисяч глядачів, оскільки Docklands Stadium зайнятий виступом Гаррі Стайлза.

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