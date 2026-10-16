Гольфіст Джон Рам відмовиться від £75 млн для виходу з LIV Golf — BBC Sport

Гольфіст Джон Рам досяг угоди про припинення співпраці з LIV Golf та погодився відмовитися від фінансових вимог на приблизно £75 млн. Це має забезпечити іспанцеві повний економічний вихід із ліги, повідомляє BBC Sport.

Відмова від фінансових вимог

У вересні LIV Golf подала заяву про захист від банкрутства за процедурою Chapter 11 у США після того, як Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії відкликав багатомільярдну підтримку. У документах про банкрутство Рама вказали найбільшим незабезпеченим кредитором організації: лише за решту сезону 2026 року йому належало $7,4 млн, або £5,5 млн.

За даними ESPN, Раму були винні близько $100 млн, або £75 млн, із решти суми його контракту на $300 млн (£222 млн), який він підписав після переходу з PGA Tour до LIV Golf у грудні 2023 року. LIV Golf забезпечила можливість залучити до $300 млн фінансування від BC Partners Credit для проєкту LIV 2.0, але Рам вважав запропоновані умови неприйнятними й погодився повністю відмовитися від своїх вимог.

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Права на команду та кар'єра

Рам збереже права на назву Legion XIII — команди LIV Golf, капітаном якої він був. Водночас він не зможе використати цю назву для створення команди в TGL — технологічній закритій гольф-лізі, яку запустили Тайгер Вудс і Рорі Макілрой.

У травні Рам домовився з DP World Tour про збереження членства в турі та права зіграти в Кубку Райдера наступного року. У серпні колишній перший номер світового рейтингу втретє поспіль виграв сезон LIV Golf. Гравцям LIV Golf автоматично забороняють виступати в PGA Tour протягом року, тоді як DP World Tour дає шлях до членства в PGA Tour для десяти найкращих гольфістів європейського туру.

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