Гольфіст Ендрю Новак виграв Mexico Open із перевагою у п’ять ударів — Sky Sports News

Гольфіст Ендрю Новак переміг на турнірі Mexico Open у Віданта-Вальярта в Мексиці та здобув свій перший індивідуальний титул PGA Tour. У фінальному раунді він показав результат два удари нижче за пар — 69, а перевага над найближчими переслідувачами становила п’ять ударів, повідомляє Sky Sports News.

Вирішальна серія на другій дев’ятці

Перед заключним раундом Новак мав перевагу в шість ударів, яку здобув завдяки раундам 61 і 62 у два попередні дні. Після богі на 10-й лунці його відрив скоротився до трьох ударів від Стівена Фіска та норвежця мексиканського походження Крістоффера Вентури.

Новак відповів трьома поспіль берді на другій дев’ятці. На пар-5 12-й лунці він зіграв із бункера на відстань чотирьох футів від лунки, на 13-й вивів м’яч на грін і зробив берді двома патами, а на 14-й реалізував пат із 45 футів. Після раунду гольфіст сказав, що ця серія фактично зняла питання щодо результату та що він задоволений своєю грою.

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Зміни у заліку FedEx Cup

Фіск і Вентура завершили фінальний раунд із результатом 63. Для Вентури друге місце стало найкращим індивідуальним результатом у PGA Tour: він піднявся зі 108-го на 76-те місце в заліку FedEx Cup Fall і гарантував собі повну картку на 2027 рік. Повні картки на наступний сезон зберігають гравці з топ-100 цього заліку.

Канадець Маккензі Г’юз зіграв 66 і розділив четверту позицію з Беном Гріффіном після подвійного богі Дага Гіма на 18-й лунці. Г’юз піднявся на 101-ше місце в заліку, маючи попереду ще три турніри. Новак перемістився з 89-ї на 53-тю позицію, а 20-річний студент BYU Кіхеї Акіна завершив турнір раундом 59 і посів 15-те місце.

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