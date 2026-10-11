Гольфіст Форрест виграв Відкритий чемпіонат Іспанії та вийшов на мейджори — BBC Sport

У Іспанії шотландський гольфіст Грант Форрест переміг на Відкритому чемпіонаті Іспанії та здобув право зіграти на турнірах The Open і Masters наступного року. Для нього це третій титул у DP World Tour і перша професійна перемога за межами Шотландії, повідомляє BBC Sport.

Вирішальне патування на 18-й лунці

Еухеніо Чакарра завершив турнір із результатом 13 ударів нижче пару. На 18-й лунці Форрест і його партнер по групі Віктор Перес мали зробити берді, щоб випередити іспанця.

Після стартових ударів обидва гравці опинилися в траві біля гріну на пар-4 завдовжки 322 ярди. Перес не реалізував пат на берді, натомість Форрест забив свій пат і завершив змагання з результатом 14 ударів нижче пару.

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Перебіг фінального раунду

До фінального раунду Форрест підходив співлідером разом з англійцем Джо Діном — обидва мали по 13 ударів нижче пару. Шотландець зробив берді на четвертій лунці, однак припустився богі на третій, шостій і восьмій та відстав від лідерів на два удари.

На другій дев'ятці Форрест повернувся до боротьби за перше місце: за п'ять лунок він оформив три берді та один богі. Фінальний раунд він завершив із результатом 70 ударів, на один нижче пару, а приз за перемогу становив 480 тисяч фунтів стерлінгів.

Друге місце розділили Чакарра та француз Віктор Перес із результатом мінус 13. Джо Дін, Ден Браун і Й. Сков Олесен завершили змагання з показником мінус 12.

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