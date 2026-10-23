Гольфіст Ієн Поултер залишить LIV Golf — Sky Sports News
Англійський гольфіст Ієн Поултер повідомив, що не продовжуватиме участь у LIV Golf та не долучиться до запропонованої нової версії серії, яку назвав LIV 2.0. Про це повідомляє Sky Sports News.
Рішення після чотирьох сезонів
Поултер виступав у LIV Golf від першого турніру серії, що відбувся в Лондоні у 2022 році. Протягом останніх чотирьох сезонів він також був співкапітаном команди Majesticks GC.
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У заяві в соціальних мережах гольфіст зазначив, що вирішив не рухатися далі разом із LIV 2.0. За його словами, це рішення було непростим і він тривалий час обговорював його з родиною та своєю командою.
Більше часу для родини та гольфу
Поултер пояснив свій вибір бажанням проводити більше часу вдома з родиною, менше подорожувати за кордон, зосередитися на гольфі для гравців старшого віку та займатися іншими інтересами. Він заявив, що вважає такий крок правильним на цьому етапі свого життя та кар’єри.