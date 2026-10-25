Гольфіст Юто Кацураґава виграв Genesis Championship у Південній Кореї — Sky Sports News

Японський гольфіст Юто Кацураґава переміг на Genesis Championship, що відбувся на полі Woo Jeong Hills Country Club у Південній Кореї. За підсумками чотирьох раундів 28-річний спортсмен завершив турнір із результатом 13 ударів нижче пару та випередив найближчих переслідувачів на два удари.

Перевага після рекордного раунду

Напередодні фінального дня Кацураґава повторив рекорд поля, пройшовши третій раунд за 63 удари — на вісім нижче пару та без жодної помилки. У вирішальному раунді він зіграв обережніше: показав результат пар 71. Попри богі на останній лунці, гольфіст зберіг комфортну перевагу над конкурентами.

Друге місце розділили французи Фредерік Лакруа та Мартен Кувра. Лакруа завершив заключний раунд із 68 ударами, а Кувра — з 69. Як повідомляє Sky Sports, для Кацураґави цей успіх став другим титулом у DP World Tour.

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Результати інших претендентів

Південноафриканець Кейсі Джарвіс, який розпочав недільний раунд на другій позиції, опустився до групи гравців, що розділили четверте місце з результатом 10 ударів нижче пару. До цієї групи увійшов і переможець The Open Раян Фокс.

Лідер заліку Race to Dubai Еухеніо Чакарра посів спільне 22-ге місце, відставши від переможця на сім ударів. Патрік Рід і Рорі Макілрой у Genesis Championship не виступали. До завершення сезону європейського туру залишилися два турніри — в Абу-Дабі та Дубаї.

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