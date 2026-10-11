Гольфіст Майкл Бреннан виграв Baycurrent Classic у Японії — Sky Sports News

Гольфіст Майкл Бреннан здобув перемогу на турнірі PGA Tour Baycurrent Classic у Японії. Він завершив змагання на полі Yokohama Country Club із результатом 16 ударів нижче пару — 268 — та випередив на один удар Джейкоба Бріджмена і Кіта Мітчелла, повідомляє Sky Sports.

Вирішальні лунки

У фінальному раунді Бреннан показав результат мінус три, 68 ударів. Перед заключним днем він ділив лідерство з Бріджменом і Заком Баушу. Після богі на 10-й лунці Бреннан зробив берді на 11-й і 12-й, а останні шість лунок пройшов у пар.

Найважливіший сейв пару він виконав на 16-й лунці пар-3: із бункера біля гріну гольфіст відправив м’яч приблизно за фут від лунки.

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Переслідувачі відстали на удар

Бріджмен завершив турнір раундом 69. На 17-й лунці він не реалізував п’ятифутовий пат на берді, який міг зрівняти його з Бреннаном. На заключній 18-й лунці його спроба на берді з відстані 55 футів зупинилася за чотири фути від лунки.

Мітчелл у певний момент випереджав суперників на два удари після відрізка з п’яти лунок, який пройшов на п’ять нижче пару завдяки трьом берді та іглу. Однак на останніх десяти лунках він зіграв на два удари вище пару й також завершив раунд із результатом 68.

Чинний переможець турніру Ксандер Шауффеле перед 18-ю лункою поступався одним ударом, але завершив її дабл-богі після удару в дерева з ті. Він розділив четверте місце з результатом мінус 13. Для 24-річного Бреннана цей титул став другим у сезоні та третім у PGA Tour за 33 старти.

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