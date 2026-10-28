Гольфіст Меронк заробив 16 млн злотих за перемогу в Ер-Ріяді — Interia Sport

Польський гольфіст Адріан Меронк у лютому 2025 року переміг на турнірі LIV Golf в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та заробив за один вікенд 4 млн доларів — близько 16 млн злотих. Про це повідомляє Interia Sport.

Контракт із LIV Golf

У 2024 році Меронк підписав трирічний контракт із LIV Golf — серією турнірів, яку підтримує саудівський капітал. За даними National Club Golfer, на які посилається Interia Sport, упродовж перших двох років співпраці гольфіст може отримати близько 13,5 млн доларів, або 50,5 млн злотих.

Меронк почав грати в гольф ще в дитинстві. У 2019 році він переміг на Open de Portugal, а через три роки здобув перемогу в змаганнях DP World Tour. Як зазначає Interia Sport, тоді він став першим поляком, якому це вдалося.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інвестиції та останній результат

Гольфіст, який живе в Дубаї, розповідав WP SportoweFakty, що вкладає зароблені кошти переважно в нерухомість, а також дедалі активніше інвестує у фондовий ринок. За його словами, він самостійно шукає й аналізує проєкти, а потім консультується з головним фінансовим радником.

Кілька днів тому Меронк посів третє місце на турнірі в Індії в межах DP World Tour. За цей результат він отримав 252 тис. доларів — приблизно 1 млн злотих.

Читай нас у