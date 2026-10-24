Гольфісти Поултер і Гаттон залишають LIV Golf — BBC Sport

Англійські гольфісти Іан Поултер і Тіррелл Гаттон заявили, що залишають LIV Golf і не братимуть участі в запропонованому наступному етапі змагань LIV 2.0. Поултер приєднався до підтримуваного Саудівською Аравією туру в рік його запуску — 2022-го, а Гаттон став гравцем LIV Golf у 2024 році.

Заяви гольфістів

50-річний Поултер пояснив рішення бажанням приділяти більше часу родині, допомагати синам Люку та Джошуа в їхніх професійних кар'єрах і розвивати свій YouTube-канал. Він також хоче скоротити міжнародні поїздки, зосередитися на ветеранському гольфі та інших інтересах.

35-річний Гаттон у короткій заяві в Instagram підтвердив, що не буде частиною LIV 2.0, подякував за підтримку та заявив, що з нетерпінням чекає наступного етапу своєї кар'єри. Поултер був співкапітаном команди Majesticks разом із Лі Вествудом, а Гаттон виступав за Legion XIII, яку очолював Джон Рам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відходи з LIV Golf

Як повідомляє BBC Sport, раніше про відхід із LIV Golf оголосили Джон Рам і Луї Остгейзен. Гольфіст із Північної Ірландії Том Маккіббін також заявив, що не підписуватиме угоду на новий етап LIV Golf та планує провести повний сезон DP World Tour у 2027 році.

Саудівський Public Investment Fund у квітні припинив підтримку LIV Golf після інвестицій на понад 5 млрд доларів. Минулого місяця ліга подала заяву про захист від банкрутства у США. LIV Golf також забезпечила потенційне фінансування обсягом до 300 млн доларів від BC Partners Credit для продовження проєкту LIV 2.0, однак наразі лише кілька гравців підтвердили участь у змаганнях 2027 року.

Читай нас у