Гольфістка Йосіда виграла BMW Ladies Championship у Південній Кореї — Korea Herald

Японська гольфістка Юрі Йосіда виграла турнір BMW Ladies Championship серії LPGA Tour у Хенамі, Південна Корея. Вона завершила чотири раунди з результатом 17 ударів нижче пару — 271. Для Йосіди це перша перемога в кар’єрі на LPGA Tour, повідомляє Korea Herald.

Перемога в один удар

У заключному раунді на полі Pine Beach Golf Links із паром 72 Йосіда показала результат 68 ударів, або чотири удари нижче пару. Вона випередила на один удар двох представниць Південної Кореї — Рю Хе Ран і Чхве Хе Джін, які розділили друге місце.

Рю розпочала фінальний день, маючи перевагу в чотири удари та результат 17 нижче пару, однак завершила раунд із 73 ударами. На 18-й лунці вона відправила м’яч після другого удару до бункера біля гріну, а її спроба зробити пар і перевести змагання у плей-оф виявилася закороткою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шанс Чхве на плей-оф

Чхве Хе Джін у фінальному раунді зіграла 69 ударів. Вона мала можливість зрівнятися з Йосідою на останній лунці, але її пат на берді пройшов повз лунку. Це був її 125-й старт на LPGA Tour, де вона досі не здобувала титул.

Йосіда вийшла вперед завдяки іглу на другій лунці та трьом поспіль берді, починаючи з п’ятої. Після богі на 18-й лунці японська спортсменка завершила виступ із результатом 17 нижче пару, проте суперниці не змогли скористатися шансом зрівняти рахунок.

Читай нас у