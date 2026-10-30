Гольфістка Мію Ямашіта очолила Maybank Championship після другого раунду — Sky Sports News

Гольфістка Мію Ямашіта захопила одноосібне лідерство після другого раунду турніру LPGA Maybank Championship у Куала-Лумпурі, Малайзія. Чинна чемпіонка змагань пройшла раунд за 66 ударів, на шість нижче за пар, і має результат 13 нижче за пар після двох раундів. Вона випереджає найближчих переслідувачок на два удари, повідомляє Sky Sports.

Ямашіта випереджає суперниць на два удари

Ямашіта, переможниця Women's Open 2025 року, заявила, що цього сезону проводить хороші раунди, а її гра та замах перебувають у кращому стані, ніж торік.

Друге місце ділять Хулія Лопес Рамірес і Полін Руссен-Бушар. Лопес Рамірес завершила раунд із результатом 66, зробивши берді на трьох із чотирьох останніх лунок. Руссен-Бушар була лідеркою після першого раунду з перевагою в один удар.

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Галл ділить п’яту позицію

Англійка Чарлі Галл пройшла другий раунд за 69 ударів і ділить п’яте місце, відстаючи від Ямашіти на чотири удари. У перших шести лунках вона зробила п’ять берді та вийшла в лідерки, однак наприкінці раунду припустилася богі на двох із трьох останніх лунок.

Найкращий результат дня показала А Лім Кім — 64 удари. Вона посідає четверте місце, поступаючись лідерці трьома ударами. Хе Ран Рю знялася зі змагань перед стартом першого раунду через травму зв’язки пальця, якої зазнала під час поїздки в гольф-карі на про-амі в середу. Юрі Йошіда, переможниця BMW Ladies Championship у Південній Кореї, зіграла 70 ударів і має сумарний результат п’ять нижче за пар.

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