Гольфістка Шеннон Тан посіла третє місце на турнірі в Індії — Channel NewsAsia

Сінгапурська гольфістка Шеннон Тан посіла третє місце на турнірі Hero Women’s Indian Open, що завершився 25 жовтня в Гургаоні, Індія. Чинна чемпіонка змагань завершила турнір із результатом 4 удари нижче пару — 284. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Результати турніру

Перемогу на полі DLF Golf and Country Club здобула представниця Таїланду Порнанонг Фатлум, яка показала сумарний результат 11 ударів нижче пару — 277. Індійська гольфістка Вані Капур стала другою, відставши від переможниці на чотири удари.

Тан після першого раунду мала 68 ударів, або чотири нижче пару, та ділила другу позицію. У другому раунді вона зіграла 77 ударів — п’ять вище пару — і опустилася на спільне 15-те місце. Після двох раундів сінгапурка відставала від лідерки на сім ударів.

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Виступ Тан

У суботу Тан зіграла раунд за 67 ударів, або п’ять нижче пару. Заключний раунд вона завершила з результатом 72 удари.

Раніше у жовтні 22-річна спортсменка виборола бронзову медаль в індивідуальному гольфі на Азійських іграх, ставши першою представницею Сінгапуру з медаллю цього турніру в гольфі. У 2025 році Тан виграла два турніри Ladies European Tour і стала переможницею заліку сезону LET.

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