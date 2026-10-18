Голкіпер Мартінес повернеться за кілька тижнів після операції — BBC Sport

За даними BBC Sport, голкіпер «Челсі» Еміліано Мартінес заявив, що відновиться за кілька тижнів після операції, яку він переніс після матчу Прем’єр-ліги проти «Евертона». Аргентинський футболіст зазнав ушкодження у другому таймі гри, що завершилася перемогою «Челсі» з рахунком 2:0.

Зіткнення та госпіталізація

34-річний Мартінес зіткнувся із захисником «Евертона» Джаррадом Брантвейтом. Йому надавали допомогу на полі вісім хвилин, після чого воротаря винесли на ношах. Футболіста доправили до лікарні, а головний тренер «Челсі» Хабі Алонсо заявив, що Мартінес зазнав струсу мозку.

У соцмережах воротар подякував за повідомлення підтримки та повідомив, що операція минула успішно. Він також наголосив на важливості перемоги команди та матчу без пропущених м’ячів.

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Заміна у воротах

Мартінеса в матчі з «Евертоном» замінив Майк Пендерс, для якого це був дебют у Прем’єр-лізі. Очікується, що 21-річний воротар зіграє щонайменше в трьох найближчих матчах «Челсі»: проти «Тоттенгема» та «Манчестер Юнайтед» у чемпіонаті, а також у грі Кубка англійської ліги з «Ліверпулем».

Пендерс перейшов до «Челсі» з бельгійського «Генка» у 2024 році за 17 млн фунтів стерлінгів. Алонсо відзначив характер і сміливість голкіпера та сказав, що команда повністю йому довіряє.

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