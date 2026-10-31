Голкіпер Скорупський відбив пенальті та допоміг Болоньї перемогти Монцу — Interia Sport

В Італії голкіпер «Болоньї» Лукаш Скорупський відбив пенальті в матчі 10-го туру Серії A проти «Монци». «Болонья» перемогла з рахунком 2:1, а вирішальний сейв стався на 81-й хвилині гри.

Пенальті на 81-й хвилині

За рахунку 2:1 на користь «Болоньї» «Монца» отримала право на одинадцятиметровий удар. До м’яча підійшов нападник Патрік Кутроне. Він пробив сильно, але на зручній для воротаря висоті, тож Скорупський відбив удар.

Як повідомляє Interia Sport, це 16-й відбитий пенальті в кар’єрі польського воротаря. Джерело зазначає, що без цієї інтервенції «Болонья» не змогла б зберегти переможний рахунок.

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Контекст у збірній Польщі

На початку сезону 2026/2027 Скорупський не отримав виклику на вереснево-жовтневий збір збірної Польщі. Interia Sport пов’язує це зі слабким стартом голкіпера в сезоні. У чотирьох матчах збірної в цей період головний тренер Ян Урбан випускав Марціна Булку.

Видання пише, що останні виступи Скорупського стали кращими. Матч із «Монцою» став для воротаря ще одним сигналом перед оголошенням складу польської збірної на листопадовий збір.

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