Голкіпера Коннора Геллебайка обміняли з Вінніпега до Нью-Джерсі — The Guardian

Триразового володаря «Везини» Коннора Геллебайка обміняли з «Вінніпег Джетс» до «Нью-Джерсі Девілз». Як повідомляє The Guardian, клуб із Нью-Джерсі віддав за голкіпера центрфорварда Доусона Мерсера, воротаря Ніко Доуса, молодого гравця Александра Команда, нападника Ніка Б'югстада, вибір у другому раунді драфту 2029 року та вибір у сьомому раунді драфту 2027 року.

Завершення протистояння

Обмін завершив кількамісячні спекуляції щодо майбутнього 33-річного хокеїста. У червні «Джетс» не змогли обміняти його до іншого клубу. Пізніше команда відсторонила Геллебайка через неприбуття до тренувального табору; до врегулювання ситуації долучилися НХЛ та Асоціація гравців.

Геллебайк провів усі 11 років своєї кар’єри у «Вінніпег Джетс». Він був найціннішим гравцем НХЛ сезону 2024–25 та допоміг збірній США здобути олімпійське золото на Іграх Мілан — Кортіна в лютому.

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Ситуація в Нью-Джерсі

У «Девілз» Геллебайк гратиме разом із Джеком Г'юзом, який закинув шайбу в овертаймі олімпійського фіналу проти Канади. На початку тренувального табору новий генеральний менеджер «Нью-Джерсі» Санні Мегта заявив, що його влаштовує ситуація з голкіперами. Водночас Джейк Аллен і Ніко Доус разом мали 88% відбитих кидків — це 23-й показник серед 32 команд ліги.

Наразі невідомо, коли Геллебайк зможе дебютувати за новий клуб. Під час переговорів він тренувався у рідному штаті Мічиган. У голкіпера залишилося п'ять сезонів за семирічним контрактом із середньорічним впливом на стелю зарплат у 8,5 млн доларів.

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