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Голова колегії Спортивного арбітражного суду Джуліо Палермо, який очолював розгляд справи про повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань, у вересні відвідував Москву.

22 вересня італійський юрист виступив на Російському міжнародному арбітражному конгресі, а вже 9 жовтня його призначили головою колегії CAS у справі між федерацією хокею рф та Міжнародною федерацією хокею.

Слухання відбулися 23 та 26 жовтня, а 30 жовтня суд одностайно ухвалив рішення на користь російської сторони, постановивши, що IIHF не надала достатніх доказів для обґрунтування відсторонення команд рф, що відкриває їм шлях до повернення на Чемпіонат світу 2027 року в Німеччині. У CAS підтвердили факт поїздки арбітра власним коштом до його призначення, запевнивши, що захід не був пов'язаний із провадженням, а сам Палермо назвав звинувачення в упередженості безпідставними та образливими.

Про це повідомило швейцарське видання Inside Paradeplatz.

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону Міжнародної федерації хокею (IIHF) на участь російських команд у турнірах сезону 2026–2027 років. Відсторонення діяло з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У IIHF розчаровані рішенням суду, однак заявили, що виконуватимуть його. У CAS пояснили, що федерація не надала достатніх доказів своїх побоювань щодо безпеки учасників змагань.

Колишній канадський хокеїст Вейн Грецкі схвалив рішення уряду Канади не видавати візи російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. На його думку, канадська влада вчинила правильно, відмовивши збірній РФ у допуску до турніру.

Шведська хокейна асоціація заявила, що не гратиме проти Росії, якщо команди зустрінуться на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Канаді. Чоловічий турнір для збірних U20 стартує 26 грудня в Едмонтоні та Ред-Дірі.

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