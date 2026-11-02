Головний тренер Англії Бортвік назвав склад без Мітчелла — Sky Sports News

Головний тренер збірної Англії Стів Бортвік оголосив склад із 36 регбістів на Nations Championship. До заявки не увійшов скрам-гаф Алекс Мітчелл, який зазнав травми задньої поверхні стегна в матчі «Нортгемптона» проти «Глостера», повідомляє Sky Sports News.

До складу ввійшли 20 форвардів і 16 гравців задньої лінії. Команда збереться 2 листопада в тренувальному центрі Англії в Пеннігілл-парку. 8 листопада англійці зіграють з Австралією на Allianz Stadium у матчі четвертого раунду турніру.

Травма Мітчелла

Мітчелл залишив поле після 21 хвилини гри «Нортгемптона» з «Глостером», яка завершилася перемогою його команди з рахунком 28:14. Його замінив 20-річний Джонні Вайманн. Оновлення щодо травми регбіста очікується згодом.

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За відсутності Мітчелла до складу викликано скрам-гафів Бена Спенсера та Гаррі Рендалла. Фін Сміт також потрапив до заявки, хоча пропустив триденний тренувальний збір команди перед серією матчів.

Наступні матчі

Після зустрічі з Австралією збірна Англії зіграє з Японією 14 листопада та Новою Зеландією 21 листопада. Обидва матчі заплановані на Allianz Stadium.

Бортвік заявив, що майбутні матчі з командами Південної півкулі матимуть особливе значення, оскільки стануть останньою можливістю зіграти з такими суперниками перед чемпіонатом світу в Австралії 2027 року. Фінальний вікенд Nations Championship відбудеться у Твікенемі з 27 до 29 листопада.

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