Головний тренер Chiefs Рід захистив підписання Такера — BBC Sport

Головний тренер Kansas City Chiefs Енді Рід захистив рішення клубу підписати кікера Джастіна Такера до тренувального складу. За його словами, гравець уже відбув 10-матчеву дискваліфікацію НФЛ і може бути негайно доступним для участі в матчах.

Позиція тренера

Як повідомляє BBC Sport, на пресконференції в середу Рід заявив, що Такер відбув дискваліфікацію. Він також сказав, що перед запрошенням гравця клуб намагався ретельно перевірити ситуацію та поспілкувався з багатьма людьми.

На запитання про зміст такої перевірки Рід відмовився розкривати подробиці. Тренер зазначив, що Такер уже перебуває у тренувальному складі команди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дискваліфікація та статистика

Минулого року 16 масажисток із району Балтимора звинуватили Такера в сексуально неналежній поведінці, яка, за їхніми твердженнями, мала місце у 2010-х роках. 36-річний кікер послідовно заперечував ці звинувачення, а кримінальних обвинувачень проти нього не висували.

Після розслідування НФЛ відсторонила Такера на 10 матчів за порушення політики ліги щодо особистої поведінки. Він відбув покарання минулого сезону. Baltimore Ravens звільнили гравця в травні 2025 року, назвавши це футбольним рішенням на тлі погіршення його форми.

Такер є п'ятиразовим All-Pro та посідає друге місце в історії НФЛ за точністю реалізації філд-голів — 89,1% за 13 сезонів. У 2024 році він реалізував 73,3% спроб, що стало найгіршим показником у його кар'єрі. Chiefs запросили його після невдалого відрізка основного кікера Гаррісона Баткера, який цього сезону не реалізував п'ять із 16 філд-голів.

Читай нас у