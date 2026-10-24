Головний тренер Де Дзербі назвав травми Тоттенгема звичною ситуацією — The Guardian

В Англії головний тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі перед суботнім матчем Прем’єр-ліги проти «Челсі» на «Стемфорд Брідж» заявив, що не вважає медичний штаб відповідальним за кадрові проблеми команди. За його словами, через травми клуб може залишитися без дев’яти футболістів, а Родріго Бентанкур пропустить гру через дискваліфікацію.

Кадрова ситуація Тоттенгема

Як повідомляє The Guardian, Педро Порро відновився після травми. Енді Робертсон, Омар Мармуш і Домінік Соланке, за оцінкою тренера, перебувають у хорошому стані. Водночас Дестіні Удогі залишається поза грою, а участь Тосіна Адарабіойо під питанням.

Джеймс Меддісон не тренувався три дні після домашньої перемоги над «Ковентрі» в понеділок і може не встигнути відновитися. Деян Кулусевскі, який у матчі проти команди Френка Лемпарда провів перші хвилини на полі з травня 2025 року, потребує обережного підходу. До числа травмованих також належать Лукас Бергвалль і Савіо.

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Де Дзербі зазначив, що клуб підготує повний звіт щодо травм наприкінці сезону. Він наголосив, що довіряє медичному персоналу, а ситуацію з ушкодженнями назвав нормальною для футболу. Тренер навів приклади Порро, Бергвалля та Робертсона, стверджуючи, що їхні проблеми зі здоров’ям виникли за обставин, які не залежать від медиків клубу.

Дисципліна Челсі

Головний тренер «Челсі» Хабі Алонсо пов’язав поліпшення дисципліни команди з емоційним контролем футболістів. Минулого сезону лондонський клуб отримав 11 червоних карток, тоді як у нинішній кампанії ще не мав вилучень.

Алонсо також сказав, що підписання досвідченіших гравців допомагає «Челсі» зберігати спокій у складні моменти. У матчі проти «Тоттенгема» команда буде без воротаря Еміліано Мартінеса, який зламав щелепу в поєдинку з «Евертоном». У стартовому складі, за словами тренера, має зіграти бельгійський голкіпер Майк Пендерс.

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