Гонку MotoGP на Філліп-Айленді скасували через зливу — ABC News Australia
В Австралії гонку MotoGP на трасі Філліп-Айленд скасували через сильний дощ та обмежену видимість. За даними ABC News, це мав бути останній заїзд MotoGP на цій трасі.
Старт відклали через негоду
Перегони мали розпочатися о 14:00. Організатори розраховували провести заїзд о 16:30, проте о 15:30 оголосили про його скасування через недостатню видимість на трасі.
Глядачі кілька годин чекали на трибунах під дощем і сильним вітром. О 15:45 на трасі проводили прощальне коло гонщиків MotoGP.
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Скасували й інші заїзди
Раніше в неділю через погодні умови та проблеми з видимістю скасували гонку Moto3, третій заїзд Australian Superbikes і перегони Moto2. Також не відбулася офіційна ранкова розминка.
Через негоду організатори скасували розваги біля траси, зокрема шоу монстр-траків, а також заплановане коло легенд за участю чемпіонів світу Міка Дуейна, Кейсі Стоунера та Вейна Гарднера.
У 2027 році етап MotoGP перенесуть із Філліп-Айленда, де він проводився три десятиліття, на міську трасу в Аделаїді, штат Південна Австралія.