Гонщик Антонеллі здобув поул на Гран-прі США — BBC Sport

В Остіні, США, гонщик Mercedes Кімі Антонеллі здобув поул-позицію в кваліфікації до Гран-прі США Формули-1. Італієць випередив Макса Ферстаппена з Red Bull на 0,179 секунди, повідомляє BBC Sport.

Результати кваліфікації

Третій результат показав пілот Red Bull Ізак Аджар. За ним розташувалися представники Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон. Для 20-річного Антонеллі це перша поул-позиція від Гран-прі Бельгії в липні.

Джордж Расселл, партнер Антонеллі по Mercedes, стартуватиме шостим. Позаду нього кваліфікувалися гонщики McLaren Оскар Піастрі та Ландо Норріс.

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Шанс на титул

Антонеллі може стати чемпіоном світу вже в недільній гонці. Для цього йому необхідно перемогти на Гран-прі США, а Гамільтон має фінішувати нижче четвертого місця, Расселл — нижче восьмого. Гамільтон уже стартуватиме п'ятим, тоді як Расселл розпочне гонку із шостої позиції.

Поул Антонеллі став несподіванкою після того, як Ferrari очолювала всі три тренування. Ферстаппен був швидким у другій частині кваліфікації, однак у фінальній сесії, за його словами, його болиду бракувало зчеплення з трасою.

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