Гонщик Гартог витяг Міллроя з палаючого Ferrari в Шанхаї — The Guardian

У Шанхаї нідерландський гонщик Лук Гартог врятував британського пілота Оллі Міллроя, витягнувши його з Ferrari, що загорівся після аварії в перегонах China GT. Інцидент стався 5 вересня: Гартог їхав прямою зі швидкістю близько 270 км/год, коли побачив охоплений полум’ям автомобіль Міллроя.

Як повідомляє The Guardian, Ferrari Міллроя зіткнувся з автомобілем, який був причетний до іншої аварії. Гартог спершу спробував відкрити водійські дверцята, потім оббіг машину, зірвав дверцята та взяв у маршала вогнегасник. Після двох спроб він витягнув Міллроя з автомобіля. Порятунок, за словами Гартога, тривав трохи більш як хвилину.

Тяжкі травми після аварії

Міллрой дістав шість переломів ребер, ушкодження легені, роздроблену ключицю, перелом руки та перелом шийного хребця C6. Після аварії він був дезорієнтований і не усвідомлював, що перебуває в охопленому вогнем автомобілі.

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За даними видання, маршал прибув до місця аварії через 47 секунд, а медична допомога — більш ніж через чотири хвилини. Напарниця Міллроя по Ferrari Бетті Чен розкритикувала організаторів через, на її думку, недостатньо оперативну та належну екстрену реакцію.

Заклик до зміни правил безпеки

Гартог заявив, що в таких ситуаціях гонщик не повинен бути змушений зупинятися, аби рятувати іншого пілота. Він також зазначив, що правила для маршалів мають дозволяти негайно діяти в небезпечних обставинах.

Міллрой проходить відновлення та розповів, що після припинення прийому сильних знеболювальних відчуває сильний біль. Він наголосив, що хоче знову сісти за кермо гоночного автомобіля, коли дозволить стан здоров’я. Обидва гонщики мають намір домагатися посилення заходів безпеки в автоспорті.

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